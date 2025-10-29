La Fiorentina si affida a De Gea: il messaggio dello spagnolo a tutta la squadra

De Gea proverà a trascinare la Fiorentina alla vittoria

Redazione VN 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 09:28)

David De Gea, uno dei leader dello spogliatoio viola e giocatore più esperto della rosa, si fa portavoce della reazione che la Fiorentina deve trovare per uscire dal momento difficile. Il portiere spagnolo, simbolo di esperienza e carisma, invita la squadra a far leva sull’orgoglio e sulla compattezza per rassicurare i tifosi e rimettere in carreggiata una stagione iniziata nel peggiore dei modi. La sua presenza rappresenta un punto di riferimento fondamentale per un gruppo giovane e ancora fragile.

Attraverso i social, De Gea ha diffuso un messaggio di speranza e determinazione: «Gli ostacoli sono fatti per essere superati». Parole che suonano come un manifesto di resilienza, soprattutto da parte di chi è abituato a lottare per obiettivi ben più alti ma che, per senso di responsabilità, non si sottrae al compito di guidare la squadra nei momenti di crisi. In una Fiorentina con un’età media di appena 25 anni, il portiere incarna l’esperienza e la calma necessarie per affrontare la pressione.

Anche dopo il pareggio con il Bologna, De Gea ha ribadito pubblicamente l’importanza di affrontare ogni gara senza paura: «Siamo uomini e giochiamo per la Fiorentina». Stasera contro l’Inter, la squadra di Pioli si affiderà anche moralmente al suo numero uno, colonna dentro e fuori dal campo. Servono tenacia, compattezza e coraggio: la Fiorentina deve iniziare la sua risalita, e per farlo ha bisogno del suo leader più silenzioso ma più credibile. Lo scrive il Corriere dello Sport.