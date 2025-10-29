Fiorentina, serve un “miracolo a Milano”: Gudmundsson e Kean le speranze viola

A San Siro serve un’impresa, quasi un “miracolo a Milano”. La Fiorentina arriva alla sfida con l’Inter dopo un inizio di campionato complicato, ancora senza vittorie e con un solo obiettivo: risalire la classifica.
Tuttosport
Pioli punta su Gudmundsson e Kean per sfidare l’Inter: a San Siro serve un “miracolo a Milano” per cambiare rotta.
Il pareggio in extremis con il Bologna, firmato dai rigori di Gudmundsson e Kean, ha restituito un minimo di fiducia e ricorda la svolta della scorsa stagione, quando due penalty dell’islandese contro la Lazio diedero il via a una striscia di otto successi consecutivi.Pioli si affida ancora alla coppia d’attacco, chiamata a sfatare un doppio tabù: Kean non ha mai segnato all’Inter a San Siro, Gudmundsson non ha mai punito i nerazzurri. Lo scrive Tuttosport.
