Fiorentina, serve un “miracolo a Milano”: Gudmundsson e Kean le speranze viola

Il pareggio in extremis con il Bologna, firmato dai rigori di Gudmundsson e Kean, ha restituito un minimo di fiducia e ricorda la svolta della scorsa stagione, quando due penalty dell’islandese contro la Lazio diedero il via a una striscia di otto successi consecutivi.Pioli si affida ancora alla coppia d’attacco, chiamata a sfatare un doppio tabù: Kean non ha mai segnato all’Inter a San Siro, Gudmundsson non ha mai punito i nerazzurri. Lo scrive Tuttosport.