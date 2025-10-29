Viola News
La Nazione

Funaro: “Voglio far giocare la Fiorentina al Franchi”. E smentisce il tecnico Arup

Funaro e il Franchi
Sara Funaro, sindaca di Firenze, è stata intervistata dalla Nazione. Ecco le sue parole sullo stadio Franchi:

Ho fatto la scelta di comunicare prima della pubblicazione del cronoprogramma le tempistiche del cantiere. La data finale è la stessa, 2029. Ci sono ritardi intermedi per i quali ho detto che sono la prima ad essere dispiaciuta soprattutto per il centenario sul quale vogliamo lavorare con la città

MOTIVI

Il cronoprogramma precedente già prevedeva la presenza della Fiorentina, non è questo il punto

CRONOPROGRAMMA

Lo pubblichiamo nei prossimi giorni: è quello successivo alla variante. Lavoreremo e ci confronteremo perché la Fiorentina continui a giocare al Franchi. Con loro ho e continuerò ad avere un dialogo

EUROPEI 

Con la scadenza dei lavori nel 2029 e anche rispetto alla scadenza intermedia del 2026 il tema degli Europei resta in piedi. Sui fondi del secondo lotto parlerò quando sarà il momento

