Sara Funaro, sindaca di Firenze, è stata intervistata dalla Nazione. Ecco le sue parole sullo stadio Franchi:
La Nazione
Funaro: “Voglio far giocare la Fiorentina al Franchi”. E smentisce il tecnico Arup
Funaro e il Franchi
Ho fatto la scelta di comunicare prima della pubblicazione del cronoprogramma le tempistiche del cantiere. La data finale è la stessa, 2029. Ci sono ritardi intermedi per i quali ho detto che sono la prima ad essere dispiaciuta soprattutto per il centenario sul quale vogliamo lavorare con la città
MOTIVI
Il cronoprogramma precedente già prevedeva la presenza della Fiorentina, non è questo il punto
CRONOPROGRAMMA
Lo pubblichiamo nei prossimi giorni: è quello successivo alla variante. Lavoreremo e ci confronteremo perché la Fiorentina continui a giocare al Franchi. Con loro ho e continuerò ad avere un dialogo
EUROPEI
Con la scadenza dei lavori nel 2029 e anche rispetto alla scadenza intermedia del 2026 il tema degli Europei resta in piedi. Sui fondi del secondo lotto parlerò quando sarà il momento
