Gazzetta sibillina su Kean: “Lui ama Milano. E starebbe pensando a un futuro lì”

La Gazzetta dello Sport su Moise Kean
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina ha un certo feeling con Milano, per motivi extra calcistici e per questo motivo in futuro potrebbe pensare di trasferirsi lì, magari al Milan:

Domenica hanno segnato, anche se su rigore, sia Gud che Kean. Il primo si è sbloccato in A, il secondo è arrivato a quota due. Stessa situazione in cui si trovava nello scorso torneo a questo punto del campionato. Kean a Milano ama giocare e si è visto quanto abbia forzato per scendere in campo contro il Milan. È la sua città italiana preferita. Ci viene per la grande passione musicale, può anche pensare a un futuro (sponda Milan) a fine stagione. Contro l'Inter nel torneo scorso si è esaltato.L'ultima doppietta nello scorso campionato è arrivata proprio il 6 febbraio nel recupero della quattordicesima giornata (era stata sospesa per il dramma di Bove a dicembre 2024) nel 3-0 rifilato al Franchi ai nerazzurri di Simone Inzaghi.

