Sozza e quel “brutto” precedente con la Fiorentina: Rocchi lo osserva

La partita tra Inter e Fiorentina non è solo un confronto tra la capolista e una delle squadre in fondo alla classifica, ma anche un match sotto stretta osservazione per i risvolti arbitrali. Entrambe le formazioni arrivano da weekend pieni di polemiche: l’Inter è ancora irritata per il “rigorino” assegnato al Napoli, mentre la Fiorentina è stata salvata dalle decisioni di La Penna nel 2-2 contro il Bologna. Il clima, già teso dopo diverse controversie nelle prime giornate, rende questo turno infrasettimanale particolarmente delicato anche per la classe arbitrale.