La partita tra Inter e Fiorentina non è solo un confronto tra la capolista e una delle squadre in fondo alla classifica, ma anche un match sotto stretta osservazione per i risvolti arbitrali. Entrambe le formazioni arrivano da weekend pieni di polemiche: l’Inter è ancora irritata per il “rigorino” assegnato al Napoli, mentre la Fiorentina è stata salvata dalle decisioni di La Penna nel 2-2 contro il Bologna. Il clima, già teso dopo diverse controversie nelle prime giornate, rende questo turno infrasettimanale particolarmente delicato anche per la classe arbitrale.
Corriere Fiorentino
Sozza e quel “brutto” precedente con la Fiorentina: Rocchi lo osserva
A dirigere la gara sarà il milanese Sozza, arbitro esperto ma non nuovo alle polemiche con la Fiorentina. Il precedente più significativo risale al novembre 2022, quando il Milan di Pioli vinse 2-1 sui viola allora guidati da Italiano. In quella partita la Fiorentina protestò per un rigore non concesso dopo un intervento di Tomori su Ikoné e per un presunto fallo di Rebic su Terracciano in occasione del gol decisivo.
A complicare ulteriormente la situazione ci sono i recenti episodi sfavorevoli vissuti dai viola a San Siro: l’anno scorso un pallone già oltre la linea di fondo in un’azione decisiva contro l’Inter e, dieci giorni fa, un dubbio contatto di Parisi su Gimenez che costò un rigore al Milan. Tutto ciò contribuisce a rendere la direzione di Sozza un banco di prova cruciale: l’arbitro non potrà permettersi errori, in una gara già carica di tensione tecnica e psicologica. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
