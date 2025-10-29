Dzeko e Gosens, due ex a San Siro in cerca di emozioni e riscatto

Dzeko e Gosens tornano a San Siro da ex: emozioni, ricordi e voglia di riscatto per i due protagonisti oggi in maglia viola contro l’Inter.

Stasera sarà una serata speciale per Edin Dzeko, che torna a San Siro da avversario per la prima volta dopo la sua esperienza all’Inter. Il bosniaco, oggi in maglia viola, ha lasciato un segno profondo nella sua parentesi nerazzurra: 101 presenze, 31 reti, tre trofei conquistati e una finale di Champions League. Arrivato a Milano tra lo scetticismo generale, riuscì a conquistare l’ambiente grazie alla consueta combinazione di gol, classe ed esperienza.

Ora, alla Fiorentina, Dzeko sta lentamente ritrovando centralità e continuità dopo un avvio complicato. La prestazione europea contro il Rapid e la solidità mostrata nella sfida con il Bologna hanno confermato il suo crescente impatto: non solo reti, ma anche leadership, visione di gioco e gestione dei momenti chiave. Lo stesso Pioli — che in passato da tecnico del Milan aveva più volte sofferto i gol del “Cigno di Sarajevo” — può contare su un attaccante capace di far pesare la propria esperienza dentro e fuori dal campo.

Non sarà però l’unico ex della serata. Anche Robin Gosens, compagno di Dzeko ai tempi dell’Inter, vivrà un ritorno particolare. La sua avventura nerazzurra era stata condizionata dagli infortuni e dall’ascesa di Dimarco, ma resta memorabile il gol al Camp Nou nel 3-3 di Champions contro il Barcellona. Oggi l’esterno tedesco sta attraversando un momento difficile dopo una scorsa stagione da protagonista, ma gode ancora della piena fiducia di Pioli, che lo schiererà dal primo minuto.

Per entrambi, quella di San Siro sarà più che una semplice partita: un’occasione per rivivere ricordi importanti e cercare un rilancio decisivo nella nuova avventura in viola. Lo scrive La Repubblica.