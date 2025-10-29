Fiorentina, missione San Siro: la rimonta col Bologna come spinta per l’impresa

La Fiorentina torna in campo a San Siro con la voglia di dare una svolta alla propria stagione. La rimonta di domenica sera contro il Bologna, culminata nel 2-2 finale, ha restituito energia e fiducia a una squadra che aveva bisogno di segnali positivi dopo un periodo complicato.

Contro l’Inter, i viola affrontano una sfida sulla carta proibitiva ma anche un’occasione per rilanciarsi. Pioli chiede compattezza e ripartenze rapide, un piano partita che finora ha valorizzato le qualità della squadra.I numeri raccontano un cammino difficile in Serie A, solo 4 punti in otto giornate, ma anche la possibilità di ripartire proprio da una grande serata a Milano. Un risultato positivo contro i nerazzurri potrebbe cambiare umori, classifica e prospettive in vista delle prossime sfide con Lecce e Genoa. Lo riporta La Repubblica.