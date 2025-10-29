Nazione: “Pioli ha finito i bonus. Costretto a vincere due partite in particolare”

La Nazione, soffermandosi sempre sul rapporto Pioli-Fiorentina, pone un limite all'esperienza dell'ex Milan a Firenze. Infatti, gare come Genoa o Lecce saranno decisive per il futuro del tecnico:
L'avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina è giunta al capolinea?
Tre mesi e mezzo possono bastare per incrinare il rapporto costruito in tanti anni? Nel calcio moderno sì, per questo serve una sterzata immediata. Fermo restando che partite come quelle con Lecce e Genoa dovranno necessariamente essere vinte (ormai i bonus sono finiti), il jolly è rappresentato dalla partita di questa sera contro l'Inter. Far bene e portare via punti da San Siro darebbe un senso diverso e di continuità anche al punto col Bologna. Ma soprattutto riporterebbe un pizzico di serenità in tutto l'ambiente.
