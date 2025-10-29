La Fiorentina rischia davvero di retrocedere? Gli unici parametri reali al riguardo che possono dare una risposta concreta, considerando l'andamento attuale, sono da ricercarsi nei dati dopo le prime 8 giornate dei precedenti campionati. Per effettuare questa analisi statistica sono stati presi in considerazione gli ultimi 15 campionati di Serie A.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Ma la Fiorentina rischia davvero di retrocedere? Ecco cosa dicono i numeri
La Nazione
Ma la Fiorentina rischia davvero di retrocedere? Ecco cosa dicono i numeri
La Fiorentina rischia di andare in B?
I «coefficienti» considerati sono due: il primo prende in considerazione il numero delle squadre retrocesse fra quelle che occupavano le ultime tre posizioni in classifica dopo le prime otto giornate; il secondo, invece, riguarda la percentuale derivante dalle squadre retrocesse con, al massimo, quattro punti conquistati nelle prime otto gare.
In base a queste due valutazioni emerge una «forbice» che va dal 53% del primo criterio al 57% del secondo. In base a queste considerazioni puramente statistiche, quindi, possiamo appurare come la Fiorentina stia rischiando seriamente la retrocessione. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA