Ma la Fiorentina rischia davvero di retrocedere? Ecco cosa dicono i numeri

La Fiorentina rischia di andare in B?
La Fiorentina rischia davvero di retrocedere? Gli unici parametri reali al riguardo che possono dare una risposta concreta, considerando l'andamento attuale, sono da ricercarsi nei dati dopo le prime 8 giornate dei precedenti campionati. Per effettuare questa analisi statistica sono stati presi in considerazione gli ultimi 15 campionati di Serie A.

I «coefficienti» considerati sono due: il primo prende in considerazione il numero delle squadre retrocesse fra quelle che occupavano le ultime tre posizioni in classifica dopo le prime otto giornate; il secondo, invece, riguarda la percentuale derivante dalle squadre retrocesse con, al massimo, quattro punti conquistati nelle prime otto gare.

In base a queste due valutazioni emerge una «forbice» che va dal 53% del primo criterio al 57% del secondo. In base a queste considerazioni puramente statistiche, quindi, possiamo appurare come la Fiorentina stia rischiando seriamente la retrocessione. Lo scrive la Nazione.

