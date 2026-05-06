Grazie all'1-1 ottenuto in casa del Bayern Monaco questa sera e dopo il 5-4 ottenuto al Parco dei Principi, il Paris Saint-Germain bissa la finale dello scorso anno raggiungendo anche in questa edizione di Champions League l'ultimo atto della manifestazione, quello più importante. I parigini, quindi, il prossimo 30 maggio a Budapest contro l'Arsenal potranno difendere il titolo di campioni d'Europa, conquistato dodici mesi fa superando l'Inter.
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PSG ancora in finale di Champions, Ambrosini su Luis Enrique: “Mi ricorda Gasperini”
Il tecnico spagnolo porta il Paris Saint-Germain in finale di Champions League per il secondo anno consecutivo
Nel post partita di Bayern-PSG su Prime Video, l'ex centrocampista viola Massimo Ambrosini ha detto di Luis Enrique, tecnico ed artefice dei successi firmati dalla squadra francese: "Per certi versi mi ricorda Gasperini nell'atteggiamento tattico. Ai suoi l'allenatore spagnolo ha chiesto un'applicazione difensiva che imponeva di andare uomo contro uomo, appiccicandosi ai propri avversari di riferimento. Una filosofia, questa, che in Italia ha introdotto proprio Gasp, oltre dieci anni fa. Lui Enrique ha reso più moderna con le sue idee quella visione di gioco".
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