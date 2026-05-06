PSG ancora in finale di Champions, Ambrosini su Luis Enrique: “Mi ricorda Gasperini”

Nel post partita di Bayern-PSG su Prime Video, l'ex centrocampista viola Massimo Ambrosini ha detto di Luis Enrique, tecnico ed artefice dei successi firmati dalla squadra francese: "Per certi versi mi ricorda Gasperini nell'atteggiamento tattico. Ai suoi l'allenatore spagnolo ha chiesto un'applicazione difensiva che imponeva di andare uomo contro uomo, appiccicandosi ai propri avversari di riferimento. Una filosofia, questa, che in Italia ha introdotto proprio Gasp, oltre dieci anni fa. Lui Enrique ha reso più moderna con le sue idee quella visione di gioco".