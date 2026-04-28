Che serata in Champions! PSG e Bayern danno spettacolo in campo. E Fagioli si esalta

Una semifinale roboante. Paris Saint-Germain e Bayern Monaco hanno dato vita ad una sfida emozionante e piena di colpi di scena, con un risultato finale (5-4) che parla di ben nove reti segnate e tante, tantissime occasioni e ribaltamenti di fronte. Un vero e proprio spot per il calcio internazionale, anche e soprattutto in vista del prossimo Mondiale. In tanti si saranno esaltati sul divano di casa e tra questi c'è stato sicuramente Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Fiorentina ha condiviso una storia su Instagram scrivendo semplicemente "Calcio!", per enfatizzare appunto quanto visto e messo in campo da parigini e bavaresi.