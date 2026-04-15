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Champions League, Bayern e Arsenal in semifinale

Champions League, Bayern e Arsenal in semifinale - immagine 1
Escono di scena Real Madrid e Sporting
Redazione VN

Bayern Monaco - Real Madrid 4-3 e Sporting-Arsenal 0-0 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. All'andata i tedeschi avevano vinto 2-1 in Spagna e 1-0 i londinesi contro i portoghesi. Saranno pertanto Bayern Monaco-Paris Saint Germain e Arsenal-Atletico Madrid le due semifinali della massima competizione europea per club.

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