Champions League, Bayern e Arsenal in semifinale

Bayern Monaco - Real Madrid 4-3 e Sporting-Arsenal 0-0 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. All'andata i tedeschi avevano vinto 2-1 in Spagna e 1-0 i londinesi contro i portoghesi. Saranno pertanto Bayern Monaco-Paris Saint Germain e Arsenal-Atletico Madrid le due semifinali della massima competizione europea per club.