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Shock Noa Lang: si scontra con un tabellone e sfiora l’amputazione del dito

Shock Noa Lang: si scontra con un tabellone e sfiora l’amputazione del dito - immagine 1
Momenti di panico ad Anfield per l'infortunio di Noa Lang. L'ex Napoli ha rischiato di perdere un dito
Redazione VN

Doveva essere un ottavo di finale pieno di speranze per il Galatasaray. Ed invece la trasferta di Anfield si è trasformata in un vero incubo. Prima Osimhen ha riportato la frattura del braccio destro. Poi quando il match era già compromesso è arrivato l'infortunio shock di Noa Lang.

L'ex Napoli è andato a sbattere contro i cartelloni pubblicitari, procurandosi un profondissimo taglio al dito. L'olandese è ovviamente uscito, ed è stato operato nelle ore successive al match. Per lui la paura è stata grande, visto che avrebbe addirittura rischiato l'amputazione del dito. Per fortuna l'ipotesi pare scongiurata, ma il Galatasaray secondo Sky Sport, vorrebbe sporgere denuncia per l'accaduto.

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