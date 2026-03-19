Shock Noa Lang: si scontra con un tabellone e sfiora l’amputazione del dito

Doveva essere un ottavo di finale pieno di speranze per il Galatasaray . Ed invece la trasferta di Anfield si è trasformata in un vero incubo. Prima Osimhen ha riportato la frattura del braccio destro. Poi quando il match era già compromesso è arrivato l'infortunio shock di Noa Lang .

L'ex Napoli è andato a sbattere contro i cartelloni pubblicitari, procurandosi un profondissimo taglio al dito. L'olandese è ovviamente uscito, ed è stato operato nelle ore successive al match. Per lui la paura è stata grande, visto che avrebbe addirittura rischiato l'amputazione del dito. Per fortuna l'ipotesi pare scongiurata, ma il Galatasaray secondo Sky Sport, vorrebbe sporgere denuncia per l'accaduto.