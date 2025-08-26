Champions League, favola Kairat Almaty: kazaki ai gironi per la prima volta

Diventa in assoluto la squadra più orientale a partecipare alla fase a gironi del torneo

Il Kairat Almaty ha scritto una pagina indelebile nella storia del calcio kazako, qualificandosi per la fase a gironi della Champions League. La squadra ha trionfato in un emozionante spareggio contro il Celtic, vincendo per 3-2 ai calci di rigore dopo un pareggio a reti inviolate nei tempi regolamentari e supplementari.