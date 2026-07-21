Tolu Arokodare potrebbe comunque arrivare in Serie A. L’attaccante nigeriano, accostato nelle scorse settimane alla Fiorentina, continua ad essere seguito da diversi club italiani.
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Arokodare non sarà viola, ma potrebbe arrivare in Serie A: proposto a un club
Nonostante la trattativa sfumata con la Fiorentina, Tolu Arokodare potrebbe comunque approdare in Serie A
Secondo quanto riporta Tuttosport, Arokodare sarebbe stato proposto al Genoa che è alla ricerca di un nuovo punto di riferimento offensivo. L’operazione però potrebbe risultare complicata a causa della richiesta economica elevata.
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