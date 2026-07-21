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Arokodare non sarà viola, ma potrebbe arrivare in Serie A: proposto a un club

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Nonostante la trattativa sfumata con la Fiorentina, Tolu Arokodare potrebbe comunque approdare in Serie A
Redazione VN

Tolu Arokodare potrebbe comunque arrivare in Serie A. L’attaccante nigeriano, accostato nelle scorse settimane alla Fiorentina, continua ad essere seguito da diversi club italiani.

Secondo quanto riporta Tuttosport, Arokodare sarebbe stato proposto al Genoa che è alla ricerca di un nuovo punto di riferimento offensivo. L’operazione però potrebbe risultare complicata a causa della richiesta economica elevata.

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