Rientrato dal prestito alla Sampdoria, Antonin Barak, era pronto a convincere Fabio Grosso che meritasse un posto nella Fiorentina. Il club era di tutt'altra opinione escludendo l'ex Verona dal ritiro al Viola Park.
VIOLA NEWS calciomercato Barak ai saluti. Di Marzio: “Trasferimento all’APOEL Nicosia a titolo definitivo”
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Barak ai saluti. Di Marzio: “Trasferimento all’APOEL Nicosia a titolo definitivo”
Antonin Barak lascerà la Fiorentina
Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Barak si trasferirà all'APOEL Nicosia a titolo definitivo. Il club cipriota è una vecchia conoscenza della Fiorentina che l'ha incontrato nel suo percorso in Conference League nel 2024.
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