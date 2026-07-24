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Ufficiale: Scuderi in prestito alla Juve Stabia

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Scuderi in prestito in Serie B, c'è l'annuncio
Redazione VN

La Fiorentina ha annunciato la cessione di Scuderi alla Juve Stabia, il comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e opzione di controriscatto in favore del Club viola, alla S.S. Juve Stabia 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Scuderi. Il difensore ha sottoscritto con la società gialloblù un contratto fino al 30 giugno 2027".

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