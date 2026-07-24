Ufficiale: Scuderi in prestito alla Juve Stabia

La Fiorentina ha annunciato la cessione di Scuderi alla Juve Stabia, il comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e opzione di controriscatto in favore del Club viola, alla S.S. Juve Stabia 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Scuderi. Il difensore ha sottoscritto con la società gialloblù un contratto fino al 30 giugno 2027".