Nella giornata odierna tra i vari nomi usciti in ottica Fiorentina c'è stato pure quello di Lorenzo Lucca, centravanti del Napoli reduce da una stagione complicata vissuta tra il capoluogo campano ed una seconda parte di annata in prestito al Nottingham Forest. Proprio lo stesso attaccante ex Pisa ed Udinese, tra l'altro, ha rimediato proprio oggi in amichevole contro l'Arezzo una brutta distorsione alla caviglia.
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Porte girevoli in attacco: alla Fiorentina piace Lucca? La situazione
Il club viola monitora costantemente il mercato delle punte, in caso di partenza di Kean e non solo
Al di là di questo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, quello riguardante il centravanti classe 2000 è un profilo che nella realtà dei fatti la società gigliata non segue, né come sostituto di Moise Kean in caso di partenza dell'ex Juve (attenzione alle parole di Fabio Grosso in merito) né come riserva sempre dell'attaccante azzurro alla Fiorentina. Per quanto ci riguarda, rimaniamo sui nomi già indicati quest'oggi (leggi qui), pur rimarcando che quello degli attaccanti è un mercato ad effetto domino pronto ad esplodere da un momento all'altro.
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