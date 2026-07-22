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VIDEO VN – Grosso su Kean: “Vorrei tenerlo, ma nel caso gli diremo in bocca al lupo”
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Il nuovo tecnico gigliato Fabio Grosso si augura di avere a disposizione per la stagione Moise Kean, al centro di varie voci di mercato
Nonostante il centravanti gigliato sia ritenuto importante da tutti, il tecnico viola sa che da un momento all'altro potrebbe arrivare un'offerta importante a cui la Fiorentina non potrebbe dire no