Alberto Polverosi

Sirigu, Terracciano e le pagelle della gara
Secondo alcune previsioni, giovedì contro il Braga nella porta della Fiorentina dovrebbe esordire Sirigu. Se un portiere lascia la panchina della squadra capolista del campionato, squadra che gioca in…
Da sempre una della colonne della redazione fiorentina del Corriere dello Sport-Stadio, passa poi alla redazione centrale e diventa prima firma dello stesso quotidiano seguendo le partite della Nazionale e i big match di Serie A. Autore del libro "Metodo Ranieri. I segreti di un eroe normale, protagonista della più bella storia del calcio moderno”
Secondo alcune previsioni, giovedì contro il Braga nella porta della Fiorentina dovrebbe esordire Sirigu. Se un portiere lascia la panchina della squadra capolista del campionato, squadra che gioca in…
In generale non è stato un mercato scintillante, anzi. Pochi soldi e poche idee. Per qualche club è stato addirittura un mercato dannoso, per l’Inter, per la Roma e, come vedremo, anche per la…
Il 2023 ha tolto gioco e aggiunto giocatori alla Fiorentina. Può sembrare un paradosso ma è davvero così. Nelle prime due partite contro Monza e Sassuolo, due avversarie non certo di primo livello, la…
Vorrei che il nuovo anno si portasse via la tristezza di questa fine 2022. A me è mancato il riferimento principale di tutta la mia carriera e di una parte della mia vita, Mario Sconcerti. Non c’è più…
Se la Fiorentina non è messa bene in classifica non è colpa di una sconfitta immeritata come quella con l’Inter. Gli errori sono precedenti, come i cali di forma, le distrazioni, le valutazioni…
Ultima nell’ultima coppa. Si può perdere, ma non si può farsi umiliare. La partita di questa sera della Fiorentina in Scozia sta anche qui, nella rincorsa al secondo posto di un girone che sembrava…
Kouamé centravanti, Ikoné che fa gol, Gonzalez che rientra e chiude la partita. Una settimana fa, tutto questo non sarebbe successo. La vittoria sul Verona porta quel filo di serenità di cui la…
I numeri prima di tutto. Conference League: ultimo posto con 1 punto in 2 partite come il Rfs Riga, formazione che nella classifica Uefa appare numero 285, siamo a -5 dalla capolista Istanbul…
Affiancato al nome della Fiorentina, sento e leggo sempre più spesso la parola “crisi”. Io ci andrei cauto, un po’ per prudenza, un po’ perché è ancora presto per arrivare a un punto così risolutivo.
La Fiorentina non segna da 418 minuti ed è un bel problema. Ma bisogna aggiungere anche un altro dato significativo e di segno opposto: nelle ultime 4 partite ufficiali la Fiorentina ha subìto solo…
Ma è davvero cambiata la Fiorentina? E’ più tosta, più solida e più arcigna di un anno fa. Ed è anche meno scintillante, meno briosa, meno coinvolgente sul piano spettacolare. Il terzo 0-0 di fila…
Sembra un paradosso, ma una squadra pensata e costruita per segnare ha trovato la sua vera forza nella difesa, o meglio, nella coppia centrale di difesa. Succede perché la Fiorentina ha un difetto che…
Nelle prime due partite di campionato, se contiamo anche i recuperi, la Fiorentina ha giocato 84 minuti con un uomo in più (espulsi il cremonese Escalante al 44' del primo tempo e l’empolese Luperto…
Vincenzo Italiano è un ottimo allenatore, per lui parlano gli ultimi quattro anni di risultati e di gioco. Non uno, che può essere frutto di una fortunata coincidenza, ma quattro -e in tre piazze…
I fiorentini aspettano l’ultimo colpo sul mercato. Si parla soprattutto di una mezzala per arricchire il trio di centrocampo, i nomi sono quelli di Lo Celso e di Bajrami, ma nella discussione sta…
Rolando Mandragora è un buon acquisto per la Fiorentina. Lo è per una serie di ragioni. È italiano e a 25 anni potrebbe entrare nel giro della nuova Nazionale (in questo caso, anche per lui il…
Se stasera l’Atalanta batte la Salernitana, la Fiorentina esce dalla zona-Europa dopo un mese di permanenza. Riprenderla non sarà semplice, ma il pareggio della Roma contro il Bologna rende decisiva…
La Fiorentina si è spenta. Battuta ed eliminata dalla Coppa Italia dalla Juventus, battuta dall’ultima in classifica a Salerno, umiliata davanti alla sua gente dall’Udinese. Quest’ultima partita ha…
La Fiorentina non ha perso la qualificazione alla finale a Torino, ma all’andata, al Franchi. La sconfitta, ampiamente immeritata, ha spinto Italiano a spostare la squadra tutta in attacco, con scelte…
Dominio viola Nel primo tempo non c’è stata partita. Palla alla Fiorentina e fine di ogni discussione. Possesso palla a livelli assurdi (84 per cento), con 329 passaggi riusciti a 38 (quasi dieci…
Ventiquattro tiri a cinque, dieci tiri nello specchio della porta a uno, cinque calci d’angolo a zero, 63 per cento di possesso palla, sono i numeri del derby e sono numeri nettamente a favore della…