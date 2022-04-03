Viola News
Foto di Alberto Polverosi

Alberto Polverosi

Editorialista

Da sempre una della colonne della redazione fiorentina del Corriere dello Sport-Stadio, passa poi alla redazione centrale e diventa prima firma dello stesso quotidiano seguendo le partite della Nazionale e i big match di Serie A. Autore del libro "Metodo Ranieri. I segreti di un eroe normale, protagonista della più bella storia del calcio moderno”

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Sirigu, Terracciano e le pagelle della gara

A. Polverosi

Secondo alcune previsioni, giovedì contro il Braga nella porta della Fiorentina dovrebbe esordire Sirigu. Se un portiere lascia la panchina della squadra capolista del campionato, squadra che gioca in…

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Fiorentina, meno gioco, più giocatori

A. Polverosi

Il 2023 ha tolto gioco e aggiunto giocatori alla Fiorentina. Può sembrare un paradosso ma è davvero così. Nelle prime due partite contro Monza e Sassuolo, due avversarie non certo di primo livello, la…

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Fiorentina, i miei auguri per il 2023

A. Polverosi

Vorrei che il nuovo anno si portasse via la tristezza di questa fine 2022. A me è mancato il riferimento principale di tutta la mia carriera e di una parte della mia vita, Mario Sconcerti. Non c’è più…

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Italiano e il 4-2-3-1. Finalmente un'arma in più

A. Polverosi

Se la Fiorentina non è messa bene in classifica non è colpa di una sconfitta immeritata come quella con l’Inter. Gli errori sono precedenti, come i cali di forma, le distrazioni, le valutazioni…

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Fiorentina, per l'ultima speranza ma soprattutto per la faccia

A. Polverosi

Ultima nell’ultima coppa. Si può perdere, ma non si può farsi umiliare. La partita di questa sera della Fiorentina in Scozia sta anche qui, nella rincorsa al secondo posto di un girone che sembrava…

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Il buio della Viola e l'umiltà per ripartire

A. Polverosi

I numeri prima di tutto. Conference League: ultimo posto con 1 punto in 2 partite come il Rfs Riga, formazione che nella classifica Uefa appare numero 285, siamo a -5 dalla capolista Istanbul…

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Fiorentina: andateci piano a parlare di crisi

A. Polverosi

Affiancato al nome della Fiorentina, sento e leggo sempre più spesso la parola “crisi”. Io ci andrei cauto, un po’ per prudenza, un po’ perché è ancora presto per arrivare a un punto così risolutivo.

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La rotazione dei portieri? Meglio puntare su Terracciano

A. Polverosi

La Fiorentina non segna da 418 minuti ed è un bel problema. Ma bisogna aggiungere anche un altro dato significativo e di segno opposto: nelle ultime 4 partite ufficiali la Fiorentina ha subìto solo…

ACF Fiorentina v FC Twente - UEFA Europa Conference League 2022/23 Play-offs First Leg

Il commento di Polverosi - La Fiorentina sta cambiando?

A. Polverosi

Ma è davvero cambiata la Fiorentina? E’ più tosta, più solida e più arcigna di un anno fa. Ed è anche meno scintillante, meno briosa, meno coinvolgente sul piano spettacolare. Il terzo 0-0 di fila…

Jovic

Il doppio centravanti, un'idea con un uomo in più

A. Polverosi

Nelle prime due partite di campionato, se contiamo anche i recuperi, la Fiorentina ha giocato 84 minuti con un uomo in più (espulsi il cremonese Escalante al 44' del primo tempo e l’empolese Luperto…

Italiano

La partita di Polverosi - Dove Italiano deve crescere

A. Polverosi

Vincenzo Italiano è un ottimo allenatore, per lui parlano gli ultimi quattro anni di risultati e di gioco. Non uno, che può essere frutto di una fortunata coincidenza, ma quattro -e in tre piazze…

Genoa CFC v Juventus FC - Serie A

Il ricordo - Quando Mandragora debuttò cancellando Pogba!

A. Polverosi

Rolando Mandragora è un buon acquisto per la Fiorentina. Lo è per una serie di ragioni. È italiano e a 25 anni potrebbe entrare nel giro della nuova Nazionale (in questo caso, anche per lui il…