Amrabat un danno, Sirigu e Brekalo ok. Ma perchè cedere Zurkowski? A. Polverosi Alberto Polverosi 1 febbraio 2023 - 15:14 1 febbraio

In generale non è stato un mercato scintillante, anzi. Pochi soldi e poche idee. Per qualche club è stato addirittura un mercato dannoso, per l’Inter, per la Roma e, come vedremo, anche per la…