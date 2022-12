Fiorentina, i miei auguri per il 2023

I buoni propositi che Alberto Polverosi chiede per i giocatori della Fiorentina

Alberto Polverosi

Vorrei che il nuovo anno si portasse via la tristezza di questa fine 2022. A me è mancato il riferimento principale di tutta la mia carriera e di una parte della mia vita, Mario Sconcerti. Non c’è più un uomo vero come Sinisa Mihajlovic E se ne sono andati in troppi e troppo importanti. Per questo vorrei fare solo degli auguri per il 2023, auguri fiorentini e auguri viola, perché il nuovo anno renda più lieto, più sereno e più divertito l’animo della gente che segue questo sito e si riconosce in una maglia, in una fede.

Auguro alla Fiorentina di riprendere con lo stesso ritmo, lo stesso piacere del gioco e anche gli stessi risultati (3 vittorie nelle ultime 4 partite) del finale del 2022.

Auguro a Vincenzo Italiano la stessa capacità di intuire gli interventi sulla squadra, sia tecnici che tattici. E’ stato bravo a capire che qualcosa andava ritoccato, ha avanzato un centrocampista e la Fiorentina ha ripreso a giocare bene e a fare risultati.

Auguro a Cabral di ritrovare il gol nel 2023. Restano 23 partite di campionato, più il doppio spareggio col Braga di Conference League, più la Coppa Italia, la squadra ha bisogno delle reti del sostituto di Vlahovic. Che non è e non sarà mai Vlahovic, ma che non può essere nemmeno quel centravanti intristito visto a Firenze nel 2022. Forse basta un gol pesante per vederlo rinascere.

Auguro altresì a Jovic, il centravanti che arriva dal Real Madrid, di ritrovare le motivazioni che lo avevano spinto tanto in alto. Quando va in campo, sembra che faccia un favore alla squadra e all’allenatore. Magari è solo un’impressione, ma gli auguro davvero di ritrovare la forza e l’umiltà per aiutare la Fiorentina.

Auguro a Castrovilli di ritrovare il meglio di se stesso. La sua rincorsa è quasi conclusa, ha faticato per riprendere a giocare ora deve faticare per riprendere il suo livello. Accanto ad Amrabat o più avanti? Forse è meglio più avanti, ma l’importante è tornare il Castrovilli di tanti mesi fa.

Auguro ad Amrabat di restare sullo standard del Qatar. Credo che sia difficile, il Mondiale trasmette degli stimoli che il campionato non può dare. Ma se invece il marocchino resterà su quei livelli, la Fiorentina avrà il miglior condottiero della Serie A. Da solo davantialla difesa come col Marocco, o in coppia con un compagno, in ogni caso che sia il Sofyan qatariota.

Auguro a Gonzalez di tornare in sintonia con la società e con la tifoseria. Nel finale del 2022 le incomprensioni non sono mancate, ora vanno superate.

Auguro a tutti gli esterni della Fiorentina di segnare qualche gol in più. Le qualità tecniche di Gonzalez, Ikoné, Sottil e Saponara sono fuori discussione: va bene il dribbling, ma servono i gol.

Auguro a Milenkovic di superare il post-Mondiale. Dalla Serbia e da lui stesso mi aspettavo tanto di più. In campionato dovrà tornare se stesso.

Auguro a Biraghi tante punizioni alla sua maniera.

Auguro a Gollini di tornare il portiere di un tempo.

Auguro a Terracciano di restare il portiere di oggi.

Auguro a tutti noi un anno sereno. Ne abbiamo proprio bisogno.