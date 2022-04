La partita di Polverosi: Viola umiliati. Male in difesa, in attacco e panchina

La Fiorentina si è spenta. Battuta ed eliminata dalla Coppa Italia dalla Juventus, battuta dall’ultima in classifica a Salerno, umiliata davanti alla sua gente dall’Udinese. Quest’ultima partita ha mostrato con estrema chiarezza i limiti della squadra, limiti discussi e dibattuti per tutta la stagione, soprattutto dopo la cessione di Vlahovic: la Fiorentina produce e non segna. Prendiamo due dati. Possesso palla: 73 per cento per la squadra di Italiano. Tiri in porta: 18 a 17. Tenendo palla così a lungo e concludendo 18 volte verso la porta di Silvestri i viola non hanno fatto un gol. Al contrario, palleggiando poco e concludendo molto, i friulani di gol ne hanno fatti 4 più un palo.