Fiorentina, rinunciare a Torreira non è stata una bella idea

La rinuncia a Torreira, perché di rinuncia si tratta, non è la scelta migliore per iniziare il mercato e soprattutto per proseguire il percorso di crescita della Fiorentina. Non lo è per una serie di motivi, dai quali escludiamo (non ci interessa ai fini del nostro discorso esclusivamente tecnico) la polemica con cui il regista uruguayano ha chiuso la sua bella parentesi a Firenze. Ha detto che non rimane perché «qualcuno non si è comportato bene», toccherà eventualmente a quel “qualcuno” rispondere se lo riterrà opportuno. Torreira è stato il giocatore su cui Italiano ha costruito la sua prima Fiorentina. Centrocampista completo, con una spiccata attitudine a guidare la manovra ma non solo. L’ex Arsenal è stato capace anche di concluderla tanto ché a fine campionato è risultato il vicecapocannoniere dei viola (Vlahovic escluso, ma incluso Gonzalez) con 5 gol, tutti frutto di un inserimento a fari spenti. Gol pesanti, da mezz’ala più che da regista, ecco perché potremmo classificarlo come il centrocampista più completo a disposizione di Italiano nella scorsa stagione.