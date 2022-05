Fiorentina, ora calma e freddezza. L’editoriale di Polverosi per VN

L'editoriale di Polverosi

Ora calma, molta, molta calma. Cinque giorni alla partita che decide il piazzamento della Fiorentina: Europa o no. La squadra, ma anche tutto l’ambiente, deve fare un ultimo grande sforzo, deve immaginare di giocare la partita che può stabilire la grandezza della sua stagione contro un’avversaria qualunque. Deve pensare che davanti si troverà il Milan,l’Inter, il Napoli, il Bologna, qualunque squadra ma non la Juve. Pensiero impossibile? Forse, ma ci deve provare. Perché se la Fiorentina somma l’importanza della partita al nome dell’avversaria, la pressione raddoppia e la tensione diventa negativa. E’ quasi inutile parlare della partita di Genova, la Fiorentina non era in campo, non era se stessa. Si è abbandonata alle sue paure e halasciato campo, gioco e iniziativa alla Sampdoria. Magari un giorno capiremo come e perché è successo, ma oggi conta poco. Oggi conta solo la partita di sabato prossimo. La Fiorentina ha fatto comunque una bella stagione, con un bel gioco anche se privo di una continuità tale da alzare il livello di tutta la squadra, con risultati incredibili come le vittorie sul Milan, quelle sul Napoli (due, Coppa Italia compresa) e sull’Atalanta (tre, Coppa Italia compresa). Contro le grandi non è mai stata sottomessa sul piano del gioco, anche contro la Juve, nonostante le tre sconfittestagionali, ha sempre giocato bene, meglio della Juve. Ha perso punti contro avversarie più modeste e di questo dovremo capire la ragione, ma a inizio stagione non pensavamo che questa squadra fosse in grado di arrivare così in alto. Se la Fiorentina chiude il campionato all’ottavo posto il suo voto è 7, se arriva settima è 8, se arriva sesta è 9. Quindi calma, ora è il momento di raffreddare le idee per renderle lucide, ora bisogna trasformare la rabbia in energia, è il momento che Firenze sognava da anni, ovvero la possibilità di rientrare in Europa. I processi a fine campionato.