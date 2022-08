Fiorentina, nata per attaccare, ma la sua forza è Milenkovic-Igor

Il commento di Alberto Polverosi che analizza, esaltandola, la prova della coppia centrale dei viola a Enschede.

Alberto Polverosi

Sembra un paradosso, ma una squadra pensata e costruita per segnare ha trovato la sua vera forza nella difesa, o meglio, nella coppia centrale di difesa. Succede perché la Fiorentina ha un difetto che in certi (troppi) momenti pare insuperabile: quando un suo giocatore arriva davanti al portiere, non fa gol. Al tempo stesso però ha il pregio opposto: ha una forte, solida, ben addestrata coppia centrale di difesa. Milenkovic-Igor è già oggi su livelli notevolissimi. Scritto in queste ore, dopo la stupidaggine di Igor nel finale della partita di Enschede col secondo giallo preso per aver perso tempo, appena 10 minuti dopo aver beccato la prima ammonizione, può far sorridere. Ma un errore in 90 minuti ci sta.

Magari non così grave, però nemmeno Ruben Dias, nemmeno Rüdiger, nemmeno Van Dijk sono perfetti. Non lo è neppure Koulibaly, il più forte difensore centrale degli ultimi campionati di Serie A. Una disattenzione, ogni tanto, scappa anche a lui. Fino al momento dell’espulsione, e prima della prodezza di Terracciano, il brasiliano era stato il migliore in campo in Olanda. Partita inappuntabile per la fase difensiva, arricchita dal salvataggio quasi sulla linea su tiro a botta sicura di Cerny, e particolarmente efficace nella fase di costruzione della manovra. A differenza di altri difensori centrali che danno il via alla manovra col lancio lungo per l’esterno o il centravanti, oppure con l’appoggio corto per il regista, Igor costruisce con la sua specialità: si incolla la palla al piede, si incunea nella prima linea di difesa della squadra avversaria, si apre lo spazio spesso col dribbling e appoggia la palla ben oltre la linea di metà campo. Lo fa usando tecnica e personalità. Per la Fiorentina, partire così è un bel vantaggio.

La sua azione sarebbe rischiosa senza la copertura di Milenkovic. E’ a quel punto che nasce una coppia in grado di dare alla squadra una notevole sicurezza. Un anno fa Italiano aveva iniziato il campionato

facendo ruotare anche i difensori centrali, poi Milenkovic e Igor hanno trovato il punto d’accordo e non li ha più tolti. Nelle prime quattro partite di questa stagione, la Fiorentina non ha subìto gol a Empoli e a Enschede. A Empoli, la gara si è piegata teneramente verso i viola con l’espulsione di Luperto a metà ripresa e l’infortunio di Cambiaghi a 12 minuti dalla fine: prendere gol in quelle condizioni sarebbe stato

calcisticamente drammatico. Contro il Twente, invece, è stata una partita dura, di grande tensione e quei due hanno retto senza affanno la difesa, tanto ché il centravanti olandese Van Wolfswinkel non ha avuto un pallone decente: in Olanda ha fatto il suo esordio stagionale Igor.

Il rinnovo del contratto di Milenkovic è il vero colpo di mercato della Fiorentina, la coppia sta diventando il pezzo forte della squadra di Italiano. Non sappiamo se ha ancora margini di crescita, ma così com’è fa stare tranquilli i viola.