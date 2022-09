Rinascere, vivacchiare o crollare. Il futuro della Fiorentina nelle sue mani

Kouamé centravanti, Ikoné che fa gol, Gonzalez che rientra e chiude la partita. Una settimana fa, tutto questo non sarebbe successo. La vittoria sul Verona porta quel filo di serenità di cui la Fiorentina aveva estremo bisogno . Non vinceva dal 18 agosto (quasi un mese con 8 partite), aveva sbagliato Italiano, aveva sbagliato la società, aveva sbagliato la squadra. Gli errori si sommavano gli uni agli altri e avevano trascinato la Fiorentina nel peggior periodo di questi ultimi due campionati, un periodo che ricordava quelli precedenti e che non faceva immaginare niente di buono. Poi il Verona, pesantemente indebolito dal mercato, ha accettato la propria inferiorità e ha lasciato che la Fiorentina si prendesse i 3 punti senza strafare. Per il gioco c’è tempo, per i risultati no, non ce n’era più.

La sosta sarà utile per squadre come quella viola, come Inter, Juve (assai più inguaiate) e Roma, squadre che hanno bisogno di ritrovarsi anche se le nazionali faranno razzìa dei giocatori migliori. Ma almeno gli allenatori riusciranno a raffreddarsi e qualcuno ritroverà la via perduta. Il campionato riprenderà sabato 1° ottobre, la Fiorentina giocherà il giorno seguente a Bergamo contro la nuova capolista e da quel momento, nel giro di 4 partite, dovrà stabilire forse definitivamente la sua dimensione in Italia e in Europa. Questo è il calendario. Domenica 2 ottobre, ore 18: Atalanta-Fiorentina, 1° posto contro 10°, 8 punti di differenza, 8 gol in più segnati e uno in meno subìto dai bergamaschi. Giovedì 6, ore 21: Heart of Midlothian-Fiorentina, 2° posto contro 3° nel girone di Conference League, 2 punti di differenza, scozzesi in vantaggio anche di un gol nella differenza-reti (vale la pena ricordare che chi arriva al 1° posto del girone passa direttamente agli ottavi, chi arriva al 2° spareggia con la terza dei gironi di Europa League, chi arriva 3° e 4° va a casa). Lunedì 10, ore 20.45: Fiorentina-Lazio, attualmente 4° posto per Sarri, 10° per Italiano, 5 punti e 6 gol in più per i laziali, un gol subìto in meno da Provedel e compagni. Giovedì 13, ore 18.45: Fiorentina-Heart of Midlothian.