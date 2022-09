Reunion sudamericana tinta di viola: da Batistuta a Gonzalez, ma non solo

Cena a tinte di viola in quel di Firenze per Gabriel Batistuta

Una bellissima cena sudamericana a tinte viola in quel di Firenze. Dopo la vittoria per 2-0 della Fiorentina contro l'Hellas Verona, Gabriel Batistuta ha riunito un piccolo gruppo di argentini e non solo: presenti sia i due giocatori viola Martinez Quarta e Nico Gonzalez, ma anche il grande ex Lucas Torreira, attualmente in forza al Galatasaray e ieri presente allo stadio.