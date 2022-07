Scambio Zurkowski-Bajrami? Se serve una mezzala meglio il polacco 

Alberto Polverosi che conosce bene Zurkowski e Bajrami ha un'opinione netta su quale dei due giocatori potrebbe far meglio nella Fiorentina.

Alberto Polverosi

I fiorentini aspettano l’ultimo colpo sul mercato. Si parla soprattutto di una mezzala per arricchire il trio di centrocampo, i nomi sono quelli di Lo Celso e di Bajrami, ma nella discussione sta entrando anche la posizione di Zurkowski, centrocampista tesserato per la Fiorentina ma ancora sotto osservazione. Da qualche parte si pensa a uno scambio con l’Empoli: Zurkowski torna in azzurro e Bajrami passa in viola.

Proviamo ad analizzare la situazione sotto l’aspetto tecnico lasciando agli esperti di mercato ogni altro tipo di valutazione. Lo Celso sarebbe il giocatore ideale, per età, qualità, spessore tecnico, esperienza anche in campo internazionale. Nella Fiorentina diventerebbe il numero uno. Non una scommessa, ma una certezza. L’obiettivo è ambizioso, Lo Celso gioca nel Tottenham, non è un’operazione semplice. Lo è di più quella che porta a Bajrami, ma in questo caso meglio fare chiarezza.

Bajrami è un giocatore che Andreazzoli ha utilizzato quasi sempre sulla trequarti. L’Empoli schierava 4 difensori, due interni, un regista, spesso due trequartisti e una punta centrale, 4-3-2-1. In alternativa, un trequartista e due punte, 4-3-1-2. Nel primo caso i trequartisti giravano, quel ruolo è toccato a Di Francesco, Henderson e Bajrami, la punta centrale era quasi sempre Pinamonti; nel secondo caso sulla trequarti c’era spesso il fantasista albanese con Mancuso (prima della cessione al Monza) o Cutrone e Pinamonti. I fiorentini lo ricordano bene perché in quella posizione ha giocato l’ultima mezz’ora del derby dell’andata, quando l’Empoli ha rimontato i viola da 0-1 a 2-1 con un assist proprio di Bajrami per il gol del sorpasso di Pinamonti.

L'opinione: Zurkowski meglio di Bajrami

Ora, se la Fiorentina cerca una mezzala Bajrami non sembra l’ideale. E’ un giocatore di fantasia, deve stare vicino alla porta, nella stagione scorsa fra campionato e Coppa Italia ha segnato 9 gol con 7 assist. Il lavoro di fatica, su e giù difesa-attacco, non gli si addice. Nel 4-3-3 della Fiorentina il suo ruolo sarebbe quello di esterno-tecnico, tipo Saponara.

La mezzala adatta al calcio di Italiano è già in casa viola: Zurkowski. Dopo i vari acciacchi di inizio preparazione, l’allenatore vuole vederlo nelle ultime amichevoli prima di prendere una decisione, ma se davvero è un interno quello che gli serve il polacco può fare al caso suo. Nella stagione scorsa alla Fiorentina sono mancati i gol delle ali e in buona parte dei centrocampisti, escluso Torreira che è arrivato a quota 5. Gli altri sono arrivati a 4 gol (Bonaventura), a 2 (Duncan e Maleh), a 1 (Castrovilli e Amrabat). Zurkowski, in una squadra che ha segnato 9 gol in meno della Fiorentina (59 i viola, 50 l’Empoli), ne ha fatti 6 oltre a 3 assist, in tutta la Serie A soltanto Milinkovic (11) e Fabian Ruiz (7) hanno segnato più di lui fra i centrocampisti. Zurkowski ha le caratteristiche giuste per il gioco dei viola: corsa, resistenza, capacità di inserirsi in area a fari spenti, recupero, buona tecnica, non ha una grande visione di gioco, ma il resto c’è tutto. Aspettiamo le amichevoli e vediamo.