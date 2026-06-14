Rimettere le frecce nell’arco di Grosso: come costruire dal basso il suo 4-3-3

Da sinistra a destra

Dalla fascia sinistra con un ex Atalanta, a quella destra con un giocatore che milita ancora nel nostro campionato. Il nome nuovo degli ultimi giorni è infatti quello di Brooke Norton-Cuffy, inglese in forza al Genoa. Il classe 2004 gioca all'ombra della Lanterna dall'estate 2024, quando il Grifone ha scelto di puntarci sborsando 2 milioni all'Arsenal. Dopo una stagione di rodaggio, con l'avvento di De Rossi in panchina ha inciso sempre di più nell'economia dei risultati dei rossoblù. Nonostante un infortunio che lo ha limitato da aprile in poi, in questa stagione col Genoa ha raccolto 27 presenze in Serie A, con 2 gol e 1 assist all'attivo in 2215' giocati.