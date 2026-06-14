Quella che si aprirà ufficialmente il 29 giugno si preannuncia una sessione di mercato di profondi cambiamenti nella rosa della Fiorentina, soprattutto sulle fasce. Il Ds Fabio Paratici è alla ricerca di esterni offensivi, ma anche difensivi per costruire la rosa da affidare a Fabio Grosso, in tempo per l'inizio del campionato, o comunque averla ristrutturata a dovere quando suonerà il gong finale del calciomercato, il 1° settembre.
questioni (non) laterali
Rimettere le frecce nell’arco di Grosso: come costruire dal basso il suo 4-3-3
Via tutti: come rimettere le frecce—
La Fiorentina per supportare il 4-3-3, vero marchio di fabbrica di Grosso, ha bisogno di rinforzi sulle corsie laterali. La batteria di terzini in rosa, infatti, rischia seriamente di essere azzerata, o quasi, in estate. Dodo e Gosens, i due titolari dell'ultima stagione, sono entrambi in uscita. Parisi, da ala con Vanoli dovrebbe tornare a muoversi da terzino, ma è infortunato e non rientrerà prima di fine anno. Fortini, in scadenza nel 2027, non rinnoverà e andrà ceduto per non perderlo a zero. Per questa ragione Paratici e Goretti si sono messi sulle tracce di profili del ruolo che già conoscono la Serie A. Il primo nome emerso con forza per la corsia mancina è quello dell'ex Atalanta Matteo Ruggeri. Il giocatore, classe 20o2, ha fatto benissimo a Madrid, sponda Atletico, alla sua prima stagione in Liga. Valutato 25 milioni, non sarà facile trattarlo. Paratici lo considera una pista concretada approfondire, preferito nettamente ad altri candidati. Anche e soprattutto in ragione dei contemporanei movimenti del club di Simeone, alla ricerca di rinforzi proprio nel ruolo di Ruggeri.
Da sinistra a destra—
Dalla fascia sinistra con un ex Atalanta, a quella destra con un giocatore che milita ancora nel nostro campionato. Il nome nuovo degli ultimi giorni è infatti quello di Brooke Norton-Cuffy, inglese in forza al Genoa. Il classe 2004 gioca all'ombra della Lanterna dall'estate 2024, quando il Grifone ha scelto di puntarci sborsando 2 milioni all'Arsenal. Dopo una stagione di rodaggio, con l'avvento di De Rossi in panchina ha inciso sempre di più nell'economia dei risultati dei rossoblù. Nonostante un infortunio che lo ha limitato da aprile in poi, in questa stagione col Genoa ha raccolto 27 presenze in Serie A, con 2 gol e 1 assist all'attivo in 2215' giocati.
Profilo ideale—
Dinamico e bravo nell'uno contro uno, può essere ideale per il 4-3-3 di Grosso. Inoltre ha 22 anni e ampi margini di crescita. Un acquisto di prospettiva con stipendio sostenibile. Il suo contratto col Genoa scade nel 2029. La Fiorentina lo ha messo nella lista dei preferiti. Non è l'unico monitorato, ma piace parecchio. Il suo valore di mercato oscilla poco sopra i 15 milioni, un prezzo più alla portata della Fiorentina rispetto a quello di Ruggeri. Il Genoa parte da una base di 18 milioni, richiesta considerata eccessiva, ma la sensazione è che si possa chiudere anche a meno. La Fiorentina vorrebbe reinvestire i soldi incassati dalla cessione di Dodo, almeno 15 milioni nelle speranze di Paratici & co. Anche se nelle ultime ore l'intreccio che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote arriva dalla Campania, con l'inserimento di Allegri che potrebbe mollare proprio Dodò per inserirsi con forza sul terzino del Grifone. Insomma, però, il mercato della Fiorentina, a cominciare dalle questioni "laterali", si appresta ad entrare nel vivo.
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