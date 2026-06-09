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FOTO – Parisi e la palestra (vuota) del VP. Non è ancora tempo di vacanze

FOTO – Parisi e la palestra (vuota) del VP. Non è ancora tempo di vacanze - immagine 1
Fabiano Parisi al lavoro all'interno del Viola Park. La tabella di marcia prevede il ritorno in campo tra novembre e dicembre
Redazione VN

 

Per Fabiano Parisi le vacanze possono attendere. Mentre i suoi compagni hanno già staccato, per l'esterno della Fiorentina c'è da continuare a lavorare al Viola Park. Dopo la rottura del legamento crociato e l'intervento chirurgico, Parisi sta lavorando alla prima fase del suo (lungo) percorso di recupero. E nelle storie di oggi su instagram ha condiviso la foto dalla palestra, desolatamente vuota, del centro sportivo viola. E l'emoticon dei muscoli, perchè c'è da sudare per poter tornare in campo nella prossima stagione.

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