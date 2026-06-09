FOTO – Parisi e la palestra (vuota) del VP. Non è ancora tempo di vacanze

Per Fabiano Parisi le vacanze possono attendere. Mentre i suoi compagni hanno già staccato, per l'esterno della Fiorentina c'è da continuare a lavorare al Viola Park. Dopo la rottura del legamento crociato e l'intervento chirurgico, Parisi sta lavorando alla prima fase del suo (lungo) percorso di recupero. E nelle storie di oggi su instagram ha condiviso la foto dalla palestra, desolatamente vuota, del centro sportivo viola. E l'emoticon dei muscoli, perchè c'è da sudare per poter tornare in campo nella prossima stagione.