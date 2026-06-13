Daniele Galloppa è pronto per una nuova esperienza, ufficiale il suo saluto alla Fiorentina nelle scorse ore. Il giovane tecnico si prepara a firmare con un club di Serie B e a salutarlo tramite una storia Instagram c'è anche Niccolò Fortini, terzino viola, che lo ha avuto in Primavera nella stagione 2023/24, riuscendo a vincere anche la Coppa Italia di categoria. Questo il messaggio del calciatore della Fiorentina:
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VIOLA NEWS social FOTO – Fortini saluta e ringrazia Galloppa: “Ti meriti il meglio”
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FOTO – Fortini saluta e ringrazia Galloppa: “Ti meriti il meglio”
La Fiorentina ha saluto Daniele Galloppa, pronto ad una nuova esperienza in Serie B: il messaggio di Fortini per l'allenatore
È stato un piacere, ti meriti il meglio. in bocca al lupo mister!
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