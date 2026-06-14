Gazzetta: “Dodò, Gosens e Fortini. Tutti gli addii sulle fasce della Fiorentina”

La Viola mette la freccia. Anzi, le frecce. E le cerca già esperte di Serie A. Il nome nuovo è quello di Brooke Norton-Cuffy che va ad affiancarsi a Matteo Ruggeri: l'inglese del Genoa a destra e l'ex Atalanta, ora all'Atletico Madrid, a sinistra.

Così Fabio Paratici vorrebbe ridisegnare le corsie laterali della Fiorentina targata Fabio Grosso, che potrebbero essere smantellate dal mercato in uscita. Dodo e Gosens, i due titolari dell'ultima stagione, sono considerati in uscita dal club, Parisi — che con Paolo Vanoli ha fatto l'esterno alto ma nei piani del nuovo allenatore dovrebbe tornare a muoversi da terzino - è infortunato e non rientrerà prima dell'inizio del nuovo anno, e Fortini, scadenza 2027, non rinnovera e andrà ceduto per non perderlo a zero la prossima estate.