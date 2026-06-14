Fabio Grosso ripartirà dal 4-3-3,il modulo che oggi rappresenta il punto di riferimento del calcio più moderno e offensivo. Un sistema che punta su aggressività, verticalità e soprattutto sulla capacità degli esterni di creare superiorità numerica nell'uno contro uno. Sulla carta la direzione è chiara, ma trasformare l'idea in pratica sarà tutt'altro che semplice.
Corriere Fiorentino
Paratici cerca esterni, CorFio: “Dal ritorno di Solomon a Koleosho, tutti i nomi”
Solomon—
Il principale problema riguarda proprio gli attaccanti esterni, uno dei nodi irrisolti ereditati dalla precedente gestione. Harrison e Solomon, arrivati a gennaio, hanno lasciato Firenzee soltanto per l'israeliano resta aperto uno spiraglio, legato però alle richieste del Tottenham. Sottil è destinato nuovamente a salutare, mentre Parisi, reinventato con successo in quella posizione, resterà fuori fino a novembre a causa della rottura del crociato. Senza coppe europee servirà una rosa meno ampia, ma Grosso avrà comunque bisogno di valide alternative sulle fasce.
Gli altri—
Per questo motivo il mercato viola si concentrerà soprattutto sugli esterni offensivi. Con Gudmundsson inserito tra i possibili partenti, Fabio Paratici potrebbe essere chiamato a individuare almeno tre, se non addirittura quattro, nuovi interpreti per il reparto. Tra i profili seguiti figurano Filip Kostic, Armand Laurienté, il talento dell'Under 21 Luca Koleosho eil turco Basar Onal (come riportato in esclusiva da VN): nomi diversi tra loro, ma accomunati dalla capacità di adattarsi alle richieste del nuovo corso targato Grosso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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