Paratici cerca esterni, CorFio: “Dal ritorno di Solomon a Koleosho, tutti i nomi”

Harrison e Solomon, arrivati a gennaio, hanno lasciato Firenze e soltanto per l'israeliano resta aperto uno spiraglio

Redazione VN 14 giugno - 05:40

Fabio Grosso ripartirà dal 4-3-3,il modulo che oggi rappresenta il punto di riferimento del calcio più moderno e offensivo. Un sistema che punta su aggressività, verticalità e soprattutto sulla capacità degli esterni di creare superiorità numerica nell'uno contro uno. Sulla carta la direzione è chiara, ma trasformare l'idea in pratica sarà tutt'altro che semplice.

Solomon — Il principale problema riguarda proprio gli attaccanti esterni, uno dei nodi irrisolti ereditati dalla precedente gestione. Harrison e Solomon, arrivati a gennaio, hanno lasciato Firenzee soltanto per l'israeliano resta aperto uno spiraglio, legato però alle richieste del Tottenham. Sottil è destinato nuovamente a salutare, mentre Parisi, reinventato con successo in quella posizione, resterà fuori fino a novembre a causa della rottura del crociato. Senza coppe europee servirà una rosa meno ampia, ma Grosso avrà comunque bisogno di valide alternative sulle fasce.

Gli altri — Per questo motivo il mercato viola si concentrerà soprattutto sugli esterni offensivi. Con Gudmundsson inserito tra i possibili partenti, Fabio Paratici potrebbe essere chiamato a individuare almeno tre, se non addirittura quattro, nuovi interpreti per il reparto. Tra i profili seguiti figurano Filip Kostic, Armand Laurienté, il talento dell'Under 21 Luca Koleosho eil turco Basar Onal (come riportato in esclusiva da VN): nomi diversi tra loro, ma accomunati dalla capacità di adattarsi alle richieste del nuovo corso targato Grosso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.