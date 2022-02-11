Vincenzo Pennisi

Bove: "La Fiorentina sta costruendo una bella squadra, resta un pezzo di vita"
Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove
Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove
Il tecnico della Femminile Pinones Arce ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: "Pausa positiva, pensavo il contrario e che non fosse il momento giusto ed invece abbiamo giocato bene con le…
Tanta tv, radio e teatro, nella vita di Andrea Perroni c'è spazio però anche per il calcio e la Roma, prossima avversaria della Fiorentina di Pioli. L'asse Firenze-Roma è molto caldo nella vita…
Servirà una Fiorentina imprevedibile e offensiva per scardinare la cassaforte di Conte. I numeri parlano chiaro, sono 0 le reti subite dal Napoli nelle prime due giornate, mentre i ragazzi di Pioli…
Finalmente arriva la grande occasione per Tommaso Martinelli, il giovane portiere e tifoso sfegatato della Fiorentina, che a Bergamo farà il suo debutto in Serie A. Predestinato e Martinelli sono due…
Correva il 2001 e la Fiorentina battendo il finale di Coppa Italia il Parma vinceva quello che sarebbe stato il suo ultimo trofeo, almeno fino ad ora. E in quella squadra trovava spazio anche Mauro…
Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha analizzato a DAZN la vittoria contro il Napoli, tornando anche sulla faida con la Fiorentina: Siamo riusciti a rimanere vicini dove vogliamo stare. Sono 3 punti…
La Fiorentina sembra vicinissima a portare a Firenze Gino Infantino. Per conoscere meglio il talento argentino ed entrare maggiormente nel dettaglio delle sue caratteristiche abbiamo intervistato in…
Un potenziale crack. Gino Infantino si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina trascinandosi un' etichetta che i suoi ormai ex compagni di squadra del Rosario Central non hanno mai…
Alessio Dionisi ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta con la Fiorentina: > Il Sassuolo ha fatto una prestazione molto positiva, siamo arrabbiati e se la Fiorentina non ha giocato la miglior…
La Serie A riprende posto ai blocchi di partenza e tutte le domande rimaste in sospeso avranno finalmente delle risposte. La Fiorentina ripartirà dalla crescita evidenziata a novembre e con un Amrabat…
Campionati fermi per lasciar spazio ai tanto discussi Mondiali in Qatar, ma è sempre tempo per soffermarsi sull'attualità di casa Fiorentina. E con il noto e navigato direttore sportivo Pino Vitale,…
Le parole del tecnico Vincenzo Italiano ai canali ufficiali viola verso Milan-Fiorentina: SCONFITTA PIU' DOLOROSA Sicuramente quella contro l'Inter, meritavamo il pareggio ed è stata la più dolorosa…
Dopo la trasferta di Riga la Fiorentina si rituffa sul campionato. Ad attendere al varco la squadra di Italiano c'è la Sampdoria di Stankovic, affamata di punti per scacciare i fantasmi della…
Un inizio di stagione difficile da pronosticare quello che ha visto la Fiorentina protagonista. Ad essere colpito dalle difficoltà evidenziate dalla squadra di Italiano, oltre ai tifosi viola, c'è…
Fiorentina-Juventus torna ad accendere l'entusiasmo e la passione dei tifosi. E chi sarà in campo a dirigere la gara, si ritroverà tra le mani una bella gatta da pelare, visto che da sempre gli…
"Io il contratto di Italiano non lo avrei prolungato visto che i programmi si fanno anno per anno". Così il navigato direttore sportivo Pino Vitale ha aperto l'intervista esclusiva rilasciata a…
Eppure io ad inizio anno ci credevo meno, invece ci stiamo gustando una Fiorentina bellissima, fantastica, piena di calciatori forti. Alla fine avevano ragione quelli che hanno dato fiducia a…
Sarebbe stata un'ingiustizia fare un errore nel finale di ieri. Credo che siano state una delle migliori partite della stagione viola, è una gara che ha dato una serie di risposte. Gonzalez è sempre…
Sicuramente si poteva fare qualcosa in più, ci manca concretezza. Negli ultimi minuti lasciamo le partite vive, anche se oggi abbiamo tirato in porta tante volte. Ho visto la squadra giocare bene e la…
Mi sono innamorato subito di Bologna, mi è capitato in poche altre città che non fossero Pistoia di vivere quelle emozioni. Era una città che viveva lo sport a modo suo, nonostante fossero più…
Molto bene, una squadra viva che ha avuto diverse occasioni per vincerla e lo avrebbe fatto con merito. La Juventus si è ritrovata questo gol praticamente addosso, non l'ho vista bene e non la vedo…
Vlahovic era un punto di riferimento, per i compagni: butti palla davanti e lui lotta e segna. Toglieva ansia però la squadra ha un gioco, ha un ottimo allenatore e non è facile in inferiorità…