Viola News
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Vincenzo Pennisi

Redattore

Giornalista dal 2020, da sempre appassionato di sport e spettacolo, Fiorentina e tutto ciò che ruota intorno al mondo viola. Non solo calcio, mi trovate in giro sul web e riviste di televisione e spettacolo.

Alessandro Bocci

Bocci: "Fiorentina, adesso resta un ultimo scalino. L'Europa..."

V. Pennisi

Sarebbe stata un'ingiustizia fare un errore nel finale di ieri. Credo che siano state una delle migliori partite della stagione viola, è una gara che ha dato una serie di risposte. Gonzalez è sempre…