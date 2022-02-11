Dionisi (sala stampa): "Meritavamo di fare punti, siamo arrabbiati" V. Pennisi Vincenzo Pennisi 7 gennaio 2023 - 18:05 7 gennaio

Alessio Dionisi ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta con la Fiorentina: > Il Sassuolo ha fatto una prestazione molto positiva, siamo arrabbiati e se la Fiorentina non ha giocato la miglior…