Bove presenta l'amichevole tra la sua ex Fiorentina e il Watford
Edoardo Bove ha parlato al canale YouTube del Watford:
La Fiorentina sta costruendo una gran bella squadra. Non giocheranno in Europa ma si concentreranno sulla Serie A, hanno un nuovo allenatore e conosco la qualità dei loro giocatori. Sarà una partita dura, loro sono aggressivi, sanno come giocare la palla, sarà una bella sfida per noi. Parlo spesso con i miei ex compagni e i tifosi, mi hanno aiutato in un periodo molto difficile. Posso solo ringraziarli perché sono una parte importante della mia vita. Voglio vedere i miei compagni e affrontarli, non è un problema, quando si va in campo si pensa a giocare, amiamo il calcio
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