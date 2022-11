VN – Vitale fa il mercato viola: “Serve un bomber. Torreira, Boga e Sabiri…”

Campionati fermi per lasciar spazio ai tanto discussi Mondiali in Qatar, ma è sempre tempo per soffermarsi sull'attualità di casa Fiorentina. E con il noto e navigato direttore sportivo Pino Vitale, abbiamo parlato in esclusiva dei nomi accostati ai viola, traendo un bilancio sulle ultime prestazioni dei gigliati: