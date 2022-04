Bressan a VN: “Fiorentina eliminata da Allegri. Torreira? Mi sorprende una cosa”

L'ex centrocampista lancia i viola: "Europa possibile. In Coppa serviva un'impresa"

"Sicuramente amarezza, ma anche consapevolezza. Io ci ho creduto molto, ho visto una Fiorentina giocare meglio della Juventus ma queste sono le partite di Allegri, a difendere basso e rapido in contropiede. Forse la squadra ha rischiato qualcosa in contropiede ma era obbligata a vincere e ci poteva stare. Peccato, serviva una piccola impresa, ora serve concentrazione per raggiungere l'obiettivo Europa. Non raggiungerla sarebbe una bella batosta, ma sono sicuro che la Fiorentina se la giocherà fino alla fine".