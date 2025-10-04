Perroni a VN: “Fiorentina-Roma è la partita di Bove. E Montella a Firenze…”

Il calcio è stato spesso una costante della tua vita. Che rapporto hai con la Roma oggi? — "Io ho un rapporto con il calcio molto bello, devo molto a questo sport, la mia grossa popolarità è arrivata grazie al calcio. Facevo le imitazioni di Piccinini a Colorado, poi c'è stato Guida al campionato. Ho visto il calcio assumere un altro aspetto negli ultimi tempi e questo un po' mi fa male, essendo un grande fruitore di calcio vedere questo sport come uno show e poca sostanza oggi mi fa un po' male. Non capisco chi litiga fuori dagli stadi per una partita, ma a voi cosa entra in tasca? Sono un tifoso della Roma, ma amo vedere tutte le partite, se la mia squadra perde non mi toglie il sonno. Grazie al calcio ho plagiato una generazione, ricordo gente che faceva il verso alle mie imitazioni".

Cosa ti è rimasto delle ultime partite di Roma e Fiorentina? — "Della partita contro il Lille mi è rimasta la maledizione su una porta, tre rigori sbagliati, vuol dire che la Roma non doveva proprio segnare e che i francesi alla fine sono stati più bravi. La Fiorentina la aspetto al varco, sono curioso di vedere come reagirà".

Hai dei ricordi che ti legano a Fiorentina-Roma? — "La Fiorentina mi è sempre stata simpatica come squadra. Ricordo benissimo una Partita del cuore giocata al Franchi, mi porto dentro un abbraccio con Fabrizio Frizzi. Se penso a Fiorentina e Roma adesso mi viene in mente il legame con Bove, un ragazzo che io ho incontrato purtroppo solo di striscio. Ai ragazzi oggi bisogna insegnare i valori dello sport, l'asse Roma-Firenze ha portato Bove a Firenze e so che è rimasto nel cuore dei tifosi. Io sono anche un grande amico di Vincenzo Montella, ricordo con piacere i suoi anni alla Fiorentina, ero molto felice quando allenava a Firenze e so che lì è stato felice".