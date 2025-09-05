Con Pioli (ri)nasce l’ItalFiorentina: chi può raggiungere Kean e chi no

Aumenta sempre più il numero di italiani in rosa della Fiorentina: sempre più concreta l'idea di creare un blocco azzurro per la nazionale

Matteo Bardelli Redattore 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 16:20)

La Fiorentina sta diventando, anno dopo anno, sempre più italiana. Il colore viola non potrà mai essere scalfito da niente, ma si iniziano a vedere anche delle sfumature azzurre al suo interno. Puntare sui giocatori italiani, giovani, è sempre stato un grande desiderio di Rocco Commisso. Fin da quando è arrivato a Firenze ha sempre voluto uno zoccolo duro di calciatori del nostro paese, capaci, anche grazie alla lingua, di integrarsi velocemente e di essere anche il serbatoio per la nostra nazionale.

Già nella passata stagione, la Fiorentina vantava di 14 italiani in rosa, un numero già eccezionale, che in questa stagione è addirittura aumentato. Infatti, quest'anno la quota di italiani in rosa è arrivata a 16, portando la Fiorentina ad essere nettamente la migliore per questo dato tra tutte le realtà di medio-alta classifica. Secondo il Bologna, con appena 12 italiani in rosa. In tutta la Serie A, la squadra viola si posiziona al terzo posto in questa speciale classifica, dietro solo a Cagliari e Cremonese. Un dato speciale e su cui fare grande affidamento per il presente e futuro, perché se 16 giocatori su 30 sono italiani significa che più della metà della rosa ha un modo di integrarsi a tutto il contesto più veloce del normale. Un aspetto fondamentale per le idee calcistiche di Stefano Pioli.

I nomi — Partendo dalla porta, due su tre sono portieri italiani (ed entrambi cresciuti nel settore giovanile viola, tra le altre cose): il classe 2006 Tommaso Martinelli, salito rispetto allo scorso anno a fare il secondo, dietro De Gea, e l'appena ritornato, dopo l'esperienza sfortunata a Brescia, Luca Lezzerini. Continuando sulla difesa, ne troviamo altri quattro: il giovane e tanto chiacchierato sul mercato Pietro Comuzzo, che vuole confermarsi dopo la grande stagione 2024/25 , il capitano Luca Ranieri, che ha chiuso la scorsa annata con la convocazione in Nazionale, Mattia Viti, arrivato in estate dal Nizza dopo la passata stagione giocata con la maglia dell'Empoli, e il giovane Eddy Kouadio, che nell'ultima gara di campionato contro il Torino ha fatto anche il suo esordio in prima squadra e in Serie A, giocando tutto il secondo tempo. Proseguendo sugli esterni, troviamo anche Niccolò Fortini, un vero e proprio jolly per Stefano Pioli, vista la sua duttilità nel giocare sia a destra che sinistra, e Fabiano Parisi, vice sulla carta dell'insostituibile Robin Gosens.

Passando al centrocampo, sono altri cinque i calciatori italiani presenti: Rolando Mandragora, vicinissimo al rinnovo di contratto fino al 2029, dopo che in estate, anche a detta del suo agente, era stato contattato da Italiano, De Zerbi e Conte. Per lui ultime occasioni per salire sul treno azzurro. Poi, Nicolò Fagioli, arrivato in prestito lo scorso gennaio alla Fiorentina e riscattato dai viola al termine della stagione passata, grazie alla qualificazione in Conference League. Questa estate, è arrivato anche Jacopo Fazzini, altro calciatore di grande talento che fino a questo momento aveva vestito la maglia di un'altra toscana, l'Empoli. Poi Hans Nicolussi Caviglia, reduce da una grande stagione passata con la maglia del Venezia, anche se finita in maniera amara con la retrocessione. Chiudiamo il capito centrocampo con Cher Ndour, giocatore che il gennaio scorso era arrivato un po' in punta di piedi al Viola Park, ma che da questo ritiro estivo si è fatto da subito ben vedere dal nuovo tecnico.

Chiudiamo il capitolo italiani con due attaccanti: il primo, arrivato lo scorso anno dalla Juventus e reduce da una grandissima stagione con ben 25 reti segnate fra tutte le competizioni, Moise Kean, e Roberto Piccoli, approdato a Firenze durante quest'ultima sessione di mercato, dal Cagliari, per quasi 30 milioni di euro (bonus compresi). Per raggiungere quota 16, dobbiamo aggiungere il giovane talento della Primavera, Riccardo Braschi, che durante tutto il ritiro estivo si è allenato con la prima squadra e che spesso, nella stagione da poco iniziata, verrà aggregato alla rosa allenata da Stefano Pioli.

Occasione azzurra — Come sappiamo però, oltre a Kean, in pochi hanno vestito la maglia della nazionale, se non qualcuno, come Ranieri (il più recente), per qualche apparizione. Con l'arrivo di Gattuso come ct la situazione potrebbe cambiare, ma molto dipenderà dalle loro prestazioni con la maglia della Fiorentina durante la stagione. Comuzzo è stato convocato in passato da Spalletti, ma senza mai esordire. Anche Fagioli, ai tempi della Juventus, ha vestito qualche volta la maglia azzurra, anche se dopo i vari problemi extracalcistici non è stato più chiamato. Per molti di loro sarà un'annata importante, anche perché alle porte ci sono i Mondiali.

Alcuni, vedi Ndour, vestono con una certa continuità la casacca azzurra con l'U21, ma volete mettere arrivare in prima? I nomi che possono verosimilmente puntare sul 2025/26 per una chiamata importante sono Ranieri, Comuzzo, Mandragora, Fagioli, Piccoli. Per gli altri, invece, serviranno exploit veramente notevoli. Questa sera l'Italia ha una sfida importantissima per quanto riguarda la qualificazione ai prossimi Mondiali. In campo scenderà in campo quasi sicuramente Moise Kean, il quale cercherà di dare il massimo, magari anche segnando e aprendo di fatto il proprio score stagionale, in modo da dare un'opportunità in futuro, per i prossimi appuntamenti nazionali, anche ai suoi compagni violazzurri.