Fiorentina, anche in Italia Under 21 c’è una prima volta! Le convocazioni

L’Under 21 azzurra si prepara a due importanti sfide: a Cesena contro la Svezia e a Cremona contro l’Armenia. Sarà la terza volta che la formazione giovanile gioca a Cesena, a poco più di un anno dal successo per 2-0 sulla Lettonia il 22 marzo 2024. A Cremona, invece, gli Azzurrini scenderanno in campo per la quarta volta, continuando una tradizione vincente: nelle precedenti tre gare disputate in città hanno sempre portato a casa il successo, a partire dall’amichevole contro la Spagna del 20 aprile 1983, vinta 2-0 con reti di Mancini e Mauro, in cui debuttò anche il giovane talento locale Gianluca Vialli.

Il commissario tecnico ha diramato la lista dei convocati, comprendente portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti di diverse squadre italiane ed estere. Tra i portieri figurano Tommaso Martinelli della Fiorentina, Diego Mascardi dello Spezia ed Edoardo Motta della Reggiana. In difesa spiccano nomi come Davide Bartesaghi (Milan) e Niccolò Fortini (Fiorentina), mentre a centrocampo i fari sono su Cher Ndour (Fiorentina) e Giacomo Faticanti (Juventus).