L’Under 21 azzurra si prepara a due importanti sfide: a Cesena contro la Svezia e a Cremona contro l’Armenia. Sarà la terza volta che la formazione giovanile gioca a Cesena, a poco più di un anno dal successo per 2-0 sulla Lettonia il 22 marzo 2024. A Cremona, invece, gli Azzurrini scenderanno in campo per la quarta volta, continuando una tradizione vincente: nelle precedenti tre gare disputate in città hanno sempre portato a casa il successo, a partire dall’amichevole contro la Spagna del 20 aprile 1983, vinta 2-0 con reti di Mancini e Mauro, in cui debuttò anche il giovane talento locale Gianluca Vialli.
Fiorentina, anche in Italia Under 21 c’è una prima volta! Le convocazioni
Il commissario tecnico ha diramato la lista dei convocati, comprendente portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti di diverse squadre italiane ed estere. Tra i portieri figurano Tommaso Martinelli della Fiorentina, Diego Mascardi dello Spezia ed Edoardo Motta della Reggiana. In difesa spiccano nomi come Davide Bartesaghi (Milan) e Niccolò Fortini (Fiorentina), mentre a centrocampo i fari sono su Cher Ndour (Fiorentina) e Giacomo Faticanti (Juventus).
Tra gli attaccanti troviamo talenti emergenti come Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria) e Simone Pafundi (Sampdoria). L’Under 21 azzurra si prepara così a confermare il proprio percorso positivo con l’obiettivo di continuare la tradizione vincente nelle città di Cesena e Cremona.
