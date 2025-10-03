Italia, i convocati di Gattuso: ok Kean, ma c’è un altro viola. Che sorpresa!

I convocati dell'Italia

Redazione VN 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 13:29)

Il Ct Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per il raduno della Nazionale, in programma da lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Sono 27 i giocatori selezionati, con due prime chiamate assolute: quella di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Fiorentina, e di Nicolò Cambiaghi, attaccante del Bologna. Tornano invece a vestire l’azzurro Matteo Gabbia e Bryan Cristante, assenti rispettivamente da ottobre e giugno 2024.

Il gruppo scelto da Gattuso si presenta come un mix tra certezze e volti nuovi. Tra i portieri spiccano Donnarumma, Carnesecchi, Meret e Vicario, mentre in difesa figurano big come Bastoni, Dimarco, Mancini e Di Lorenzo, insieme a giovani in rampa di lancio come Calafiori, Cambiaso e Coppola.

A centrocampo, oltre ai titolarissimi Barella, Frattesi, Tonali e Locatelli, arriva la novità Nicolussi Caviglia, pronto a giocarsi le sue carte con la maglia dell’Italia. In attacco ci sarà abbondanza di soluzioni: da Raspadori e Retegui a Kean, Orsolini e Zaccagni, passando per la novità Cambiaghi e per il giovanissimo Francesco Pio Esposito. Gli Azzurri affronteranno Estonia e Israele nei prossimi impegni internazionali.