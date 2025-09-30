Pisa, senti Rocchi: “Difficile da accettare, ma decisioni Manganiello giuste”

Pongracic? Il regolamento stabilisce che la posizione del braccio è determinante. In questo caso, la punibilità è attenuata, anche perché il tiro è ravvicinato. Oggi le tecnologie permettono di valutare con precisione se un fallo di mano sia da sanzionare o meno. La differenza principale è proprio nella postura: nel match Parma-Torino, ad esempio, il rigore è stato concesso perché il braccio era fuori posizione e quindi punibile. Gol Meister? Capisco che possa risultare difficile da accettare, ma le regole sono chiare. Qui occorre solo stabilire immediatamente se chi segna ha toccato il pallone con il braccio, indipendentemente dal fatto che sia involontario. Non c’è spazio per interpretazioni soggettive in situazioni simili. Fazzini? Se il fallo viene sanzionato con il rigore, allora va annullato: il giocatore ha il braccio largo e tocca il pallone, è vero, ma sta anche contrastando l’avversario cercando di marcarlo. È positivo che l’arbitro in campo e quello al VAR abbiano condiviso la decisione. Questa situazione riguarda proprio il concetto di dinamica di cui parlavo prima