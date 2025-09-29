La moViola: Pongracic-Fazzini, non è mai rigore. Meister? Lo dice il regolamento

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5,5: Tre gol annullati: in fuorigioco, segnalato e poi confermato, quelli di Kean; un tocco di mano nell'immediatezza prima del tiro di Meister, serve il Var per pizzicarlo. Proteste Pisa per due tocchi di braccio in area: non punibile Fazzini -pallone inaspettato, molto discutibile Pongracic sul tiro di Tramoni. La posizione è considerata naturale ma il braccio è largo e intercetta il tiro.

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Partita tosta per Manganiello, decisione prese coerenti con il metro tecnico e con il regolamento. In particolare, sui due tocchi di mano in area della Fiorentina, entrambi valutati non punibili, trova il conforto del VAR non a torto. Corretta overrule sulla rete annullata a Meister. Tiro di Bonfanti, davanti a lui c’è Pongracic, il pallone (da distanza ravvicinata) finisce sul braccio destro del viola, corretto non fischiare il rigore: il braccio è parallelo al corpo, in posizione naturale (per intenderci: il pupazzetto del Subbuteo). Poco dopo, pallone sul braccio sinistro di Fazzini, largo, anche stavolta Manganiello lo giudica non punibile, corretto per noi anche in questo caso: appena prima, Tramoni lo sbilancia spingendolo (a due mani) sulla schiena, Fazzini per recuperare l’equilibrio allarga le braccia e cerca di aggrapparsi all’avversario, inconsapevole di dove sia il pallone che cade dall’alto. Annullato (overrule) un gol a Meister, corretto: tocca il pallone con la sinistra e la destra e segna nell’immediatezza. Capiamo il disappunto, ma il regolamento è chiaro: da annullare. Annullati due gol a Kean, sempre per offside: oltre Caracciolo sia sul tiro di Fazzini che sulla girata di Pongracic.