Archiviato il derby con il Pisa, la Fiorentina non ha tempo per guardarsi indietro. Già questa mattina la squadra di Pioli tornerà al lavoro per la consueta seduta di scarico. Il calendario non concede infatti pause: all'orizzonte ci sono due sfide in quattro giorni che possono indirizzare la stagione, tra l'esordio europeo in Conference League e un incrocio di lusso in Serie A.
La Nazione
Fiorentina, non c’è sosta. Ora il Sligma Olomuc e poi la Roma: ci saranno cambi
Giovedì il Franchi ospiterà il debutto nella «fase campionato» contro il Sligma Olomuc, formazione ceca che sulla carta rappresenta l'avversario più abbordabile del girone. Il ranking Uefa parla chiaro: 174° posto per il Sigma, che per di più arriva a Firenze con una sola vittoria nelle ultime otto gare ufficiali (sabato il 2-2 in trasferta contro il Bohemians). Un'occasione, insomma, che i viola non possono sprecare se vogliono mandare subito un segnale al torneo continentale. Pioli, consapevole del peso della doppia sfida, pensa a qualche rotazione: probabile il debutto di Martinelli tra i pali, spazio possibile per Fagioli in regia e per Piccoli in attacco, chiamati a riscattarsi dopo settimane non esaltanti.
Scelte che serviranno a dosare le energie in vista del secondo appuntamento, quello di domenica contro la Roma. I giallorossi arriveranno al Franchi reduci dal match di Europa League con il Lille, altra prova dispendiosa sul piano fisico e mentale. Una sfida che promette scintille e che potrà dire molto sulle ambizioni della Fiorentina in campionato. La strada è appena iniziata, ma il calendario non aspetta. Lo scrive la Nazione.
