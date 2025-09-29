Fiorentina, non c’è sosta. Ora il Sligma Olomuc e poi la Roma: ci saranno cambi

Archiviato il derby con il Pisa, la Fiorentina non ha tempo per guardarsi indietro. Già questa mattina la squadra di Pioli tornerà al lavoro per la consueta seduta di scarico. Il calendario non concede infatti pause: all'orizzonte ci sono due sfide in quattro giorni che possono indirizzare la stagione, tra l'esordio europeo in Conference League e un incrocio di lusso in Serie A.