A giocare un brutto scherzo alla Fiorentina ci hanno provato entrambi. Gli ex della sfida, Nzola e Cuadrado, si sono però fermati al palo con due conclusioni sulle quali De Gea avrebbe potuto fare poco. La frustata di testa di Nzola nel primo tempo ha messo i brividi alla difesa viola.
Prima Nzola, poi Cuadrado: i pali salvano la Fiorentina da un brutto scherzo
Prima Nzola, poi Cuadrado: i pali salvano la Fiorentina da un brutto scherzo
2 pali colpiti dal Pisa di Gilardino
Netto l'anticipo dell'angolano su Pablo Mari. Nella ripresa l'ingresso di Cuadrado ha ridato linfa a un Pisa che sembrava poter calare anche fisicamente. Duello con Dodo a tutta velocità.
Il colombiano ha puntato l'esterno viola, è rientrato sul destro e ha lasciato partire un tiro che si è stampato sul primo palo. Giocata classica e conosciuta, ma fatta ancora con una certa pericolosità. La Fiorentina si è salvata, ma il punto di Pisa è arrivato anche grazie a una discreta dose di fortuna. Lo scrive la Nazione.
