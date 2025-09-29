Prima Nzola, poi Cuadrado: i pali salvano la Fiorentina da un brutto scherzo

A giocare un brutto scherzo alla Fiorentina ci hanno provato entrambi. Gli ex della sfida, Nzola e Cuadrado, si sono però fermati al palo con due conclusioni sulle quali De Gea avrebbe potuto fare poco. La frustata di testa di Nzola nel primo tempo ha messo i brividi alla difesa viola.

Il colombiano ha puntato l'esterno viola, è rientrato sul destro e ha lasciato partire un tiro che si è stampato sul primo palo. Giocata classica e conosciuta, ma fatta ancora con una certa pericolosità. La Fiorentina si è salvata, ma il punto di Pisa è arrivato anche grazie a una discreta dose di fortuna. Lo scrive la Nazione.