Dopo il pareggio nel derby toscano contro la Fiorentina, Alberto Gilardino ha commentato così la sfida ai microfoni di Dazn:
Gilardino: “Il rigore era netto. Non condivido la decisione su Meister”
“Il pareggio ci va un po’ stretto per la partita che abbiamo fatto. Abbiamo avuto diverse situazioni favorevoli, come il palo e la traversa. Alcuni episodi sono stati dubbi, ma devo fare i complimenti ai ragazzi. Con questo tipo di intensità e mentalità, presto arriveranno le vittorie. C’è grande certezza e desiderio di esserci appieno in questo campionato, e vedo che la mentalità dei ragazzi cresce.”
Sulla difficoltà della partita: “Non era semplice oggi affrontare questa Fiorentina, ma l’abbiamo fatto alla grande: siamo stati compatti e abbiamo creato occasioni. Dispiace non essere riusciti a conquistare la vittoria, però sono orgoglioso dei miei ragazzi.”
Sulle controversie arbitrali: “Sul gol di Meister non condivido questa regola nel calcio. L’accettiamo con amarezza, ma c’era una mano in area di rigore su un cross di Bonfanti ed è molto chiaro.”
