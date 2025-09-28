Bucchioni: “L’errore non sta solo in Pioli, ma nel mercato”. E ne ha per tutti

Il duro commento di Enzo Bucchioni dopo Pisa-Fiorentina a Radio Bruno

Redazione VN 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 17:51)

Secondo Enzo Bucchioni, la situazione della Fiorentina è critica: “La situazione è molto grave. Palladino non lo rimpiango: l’anno scorso aveva una squadra che doveva competere per le zone alte di classifica, era più forte. A questo mercato ho dato 6,5 solo perché potenzialmente la squadra avrebbe potuto migliorare. Ma prendere giocatori dalle retrocesse ti fa perdere personalità.”

Il giornalista analizza la partita contro il Pisa: “Avrei firmato per una vittoria al 95’ con un autogol. Vincere sarebbe stato fondamentale. La Fiorentina ha subito contro una squadra che deve salvarsi: il Pisa ha preso un palo, una traversa, un gol annullato e un rigore netto. Nonostante questo, non sei riuscito a fare nulla.”

Bucchioni critica la squadra e il mercato: “Sono deluso da Pioli, ma la scelta non è stata sbagliata. Gli errori sono stati nella campagna acquisti: spendere 25 milioni per Piccoli è curioso. La pesante involuzione di Kean, Dodò è nullo, non difende e non attacca. Cuadrado a 40 anni lo ha messo a sedere un paio di volte. Dodò voleva andare via in estate, ha la testa altrove. Fagioli? Un giocatore sparito completamente, ecco perchè la Juve lo ha ceduto così facilmente. Sohm è stato preso per sostituire Mandragora, poi si è imposto per scelta dell’allenatore. Questa squadra non è stata fatta da Pioli o dal direttore sportivo, ma dai procuratori.”

Infine, Bucchioni esprime preoccupazioni sulla società: “Se al posto di Pioli ci fosse Palladino, sarei per l’esonero. Salvo Pioli solo perché conosco il tipo di allenatore che è. Mi preoccupa anche la paurosa assenza della società. Chissà cosa i dirigenti raccontano a Commisso. Ferrari faceva un altro mestiere, gli sono stati dati compiti troppo grandi. Pradè voleva dimettersi.”