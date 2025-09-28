Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata per 0-0 sul campo del Pisa:
Pioli: "Più segnali positivi che negativi. Non sempre vieni premiato per quanto lavori"
Il commento a caldo dell'allenatore
Era una partita sentita, ho visto delle cose positive ma certo che potevamo interpretarla meglio. I segnali sono più positivi che negativi. Il Pisa era molto aggressivo sulle nostre uscite, quando trovavamo i trequartisti era il momento di sfondare. Dobbiamo migliorare ancora delle situazioni, non sempre il calcio ti premia con i risultati per quanto lavori. Vogliamo dare ai tifosi delle soddisfazioni, purtroppo per ora ne stanno ricevendo poche. I due trequartisti hanno ricevuto la palla più volte, dobbiamo sfruttare di più questi momenti.
La mentalità deve essere sempre la stessa, soprattutto in questo momento non ci possiamo permettere di pensare troppo lontano. La priorità è la Conference, partire bene sarebbe significativo. Abbiamo le potenzialità e la qualità per reggere gli impatti di squadre molto forti.
