Pablo Marì: “Ci aspettavamo questo tipo di gara, siamo stati all’altezza”

Il commento dopo il fischio finale
Il difensore della Fiorentina Pablo Marì ha parlato a Dazn dopo il pareggio nel derby contro il Pisa:

Abbiamo trovato un po' più di compattezza, avevamo voglia di portare a casa questa partita importante per tutti. Loro hanno avuto una bella occasione, poi abbiamo fatto meglio noi, ci aspettavamo comunque tanti duelli e siamo stati all'altezza. Ci dispiace solo non aver trovato i tre punti. Il mister ci ha detto che dobbiamo fare molto di più in settimana, il Pisa ha fatto una gran pressione alta ed era difficile uscire bene. Siamo una grande squadra, dobbiamo continuare a lavorare.

