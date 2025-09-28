Oltre alle parole dette in sala stampa, Pablo Marì ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club, nella mixed zone dell'Arena Garibaldi:
Pablo Marì: “Un passo in avanti, ma non basta. Dobbiamo alzare la fiducia”
Abbiamo preparato questa partita dal primo allenamento di questa settimana, sapevamo che era importante per noi e moltissimo per i nostri tifosi. Volevamo tanto dare questa gioia di portare a casa i tre punti e per tutti i noi. Era una partita importante e abbiamo dato il massimo. Ovviamente quando non vinci c'è sempre qualcosa da migliorare, ma anche quando vinci. Penso che oggi abbiamo fatto un passettino in avanti, non basta per vincere ma penso che dobbiamo continuare così. Con questa idea di migliorare ogni giorno, con la voglia di fare il massimo per portare il prima possibile una vittoria in campionato. Alla fine abbiamo avuto 2/3 occasioni per portare i tre punti a casa, ma dobbiamo continuare a lavorare tanto durante la settimana, dentro lo spogliatoio e tra di noi per alzare la fiducia della squadra. Per ottenere questa prima vittoria in campionato, penso che sarà importantissima per noi e i nostri tifosi. Lavoreremo ancora molto di più per trovarla.
